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    Слабость игры в нападении «Ростова» Ерохин связал с ротацией состава

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признал закономерность итоговой ничьи в матче с «Уфой» (0:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

    «Мы старались играть в свой традиционный футбол, знали слабые стороны соперника и старались ими воспользоваться, но до гола не дошло. «Уфа», как и мы, играет в пять защитников. Резвый старт матча в их исполнении не стал для нас неожиданностью, поскольку в последних матчах они прилично выглядели.

    Отсутствие ударов по воротам «Уфы»? Наверное, это следствие усталости и ротации состава. Что-то у нас не получалось. Игра складывалась тяжело, хозяева поля имели голевые моменты», – заявил Ерохин.

    Источник: ФК «Уфа»

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    23.10.2016 09:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 24 октября 2016, 09:06

      ФУ-фу-фу.... Уфа не смогла дома переиграть резерв Ростова ( всего 4 из основы)! Слабенько, ещё в ФНЛиграть надо!!!

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