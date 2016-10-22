Орлов: «Мутко должен уйти из футбола»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение президента РФС Виталия Мутко на пост вице-премьера по делам спорта.

«Позиция по Мутко у меня простая. Хорошо, что его назначили, но ему нужно уйти из футбола. Виталий Леонтьевич не должен быть президентом РФС. Сам он сказал, что рассмотрит этот вопрос. Зачем одному человеку всем заниматься? Его назначили вице-премьером, чтобы он курировал подготовку к чемпионату мира по футболу. Но с турниром и так много проблем, 11 стадионов нужно подготовить. Мутко же сам говорил, что президент РФС не должен совмещать две должности. Его Олег Романцев даже прищучил, сказав, что Мутко 11 раз за год был в Доме футбола. И сам Виталий Леонтьевич прекрасно понимает, что так не должно быть. Пусть он будет сверху, пусть даже поставит своего человека на это место. Но этот человек должен 24 часа заниматься футболом. А то у нас есть Миллер, Федун, Галицкий, еще Гинер. Они развивают свои клубы.

А из Пскова к нам приезжают ребята и рассказывают, что зарабатывают шесть тысяч рублей. Мы выстраиваем какую-то пирамиду, а результата нет. Или был всероссийский турнир «Кожаный мяч», сейчас он проводится на коммерческой основе среди ограниченного числа команда. А у нас в Петербурге площадки пустуют: не выходят ребята играть двор на двор, класс на класс. Все это можно и нужно только организовать», – сказал Орлов.