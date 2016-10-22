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Орлов: «Мутко должен уйти из футбола»

22 октября 2016, 22:40
47

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение президента РФС Виталия Мутко на пост вице-премьера по делам спорта.

«Позиция по Мутко у меня простая. Хорошо, что его назначили, но ему нужно уйти из футбола. Виталий Леонтьевич не должен быть президентом РФС. Сам он сказал, что рассмотрит этот вопрос. Зачем одному человеку всем заниматься? Его назначили вице-премьером, чтобы он курировал подготовку к чемпионату мира по футболу. Но с турниром и так много проблем, 11 стадионов нужно подготовить. Мутко же сам говорил, что президент РФС не должен совмещать две должности. Его Олег Романцев даже прищучил, сказав, что Мутко 11 раз за год был в Доме футбола. И сам Виталий Леонтьевич прекрасно понимает, что так не должно быть. Пусть он будет сверху, пусть даже поставит своего человека на это место. Но этот человек должен 24 часа заниматься футболом. А то у нас есть Миллер, Федун, Галицкий, еще Гинер. Они развивают свои клубы.

А из Пскова к нам приезжают ребята и рассказывают, что зарабатывают шесть тысяч рублей. Мы выстраиваем какую-то пирамиду, а результата нет. Или был всероссийский турнир «Кожаный мяч», сейчас он проводится на коммерческой основе среди ограниченного числа команда. А у нас в Петербурге площадки пустуют: не выходят ребята играть двор на двор, класс на класс. Все это можно и нужно только организовать», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Орлов Геннадий
Комментарии (47)
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Дон Посей
1477166126
Ого! Ваш покорный слуга (это я) при каждом случае говорил и буду это повторять - учите детей играть в дворовый футбол, берите пацанов и девчонок под крыло, заинтересуйте их, увлеките! Это лучше, чем болтание между пивом, спайсами и интернетом. Это также касается игроков и рукамиводителей "именитых" клубов! Футболом живите!

Но, видать, на это кому-то не только денег, а и души не хватает.
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Rzn_za_cska
1477166237
Мутко: орлов должен уйти на пенсию
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LАV
1477166400
Наконецто хоть кто то это понял
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Бриг
1477166940
А мне нравится Орлов - он никогда не говорит то, в чем не уверен. В смысле, что серьезные люди его за это не заругают. Так что с Мутко понятно.
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roman230582
1477167512
Здесь Орлов прав
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ufos73
1477168084
Да многие должны уйти... И эти двоя в том числе
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Mack_Dan
1477169444
Геннадий Сергеевич, как обычно, своими мыслями вызывает кровоизлияние мозга(((
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APchelov
1477172401
Гена, как всегда - флюгер! Всю жизнь нос по ветру держит. Беспринципный болтун
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Zlatan2718
1477172490
а чемпионатом ногомяча Орлов что ли будет заниматься? )
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vladimir-7
1477202635
А чего вы все накинулись на Орлова, ну болеет он за Зенит, ну несколько предвзято ведёт передачи с участием Зенита, кому не нравится возьмите и отключите звук. Разговор идёт о Мудко и Орлов прав, что Мудко нужно гнать из спорта и из футбола в частности.
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