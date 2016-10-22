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    Орлов: «Мутко должен уйти из футбола»

    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение президента РФС Виталия Мутко на пост вице-премьера по делам спорта.

    «Позиция по Мутко у меня простая. Хорошо, что его назначили, но ему нужно уйти из футбола. Виталий Леонтьевич не должен быть президентом РФС. Сам он сказал, что рассмотрит этот вопрос. Зачем одному человеку всем заниматься? Его назначили вице-премьером, чтобы он курировал подготовку к чемпионату мира по футболу. Но с турниром и так много проблем, 11 стадионов нужно подготовить. Мутко же сам говорил, что президент РФС не должен совмещать две должности. Его Олег Романцев даже прищучил, сказав, что Мутко 11 раз за год был в Доме футбола. И сам Виталий Леонтьевич прекрасно понимает, что так не должно быть. Пусть он будет сверху, пусть даже поставит своего человека на это место. Но этот человек должен 24 часа заниматься футболом. А то у нас есть Миллер, Федун, Галицкий, еще Гинер. Они развивают свои клубы.

    А из Пскова к нам приезжают ребята и рассказывают, что зарабатывают шесть тысяч рублей. Мы выстраиваем какую-то пирамиду, а результата нет. Или был всероссийский турнир «Кожаный мяч», сейчас он проводится на коммерческой основе среди ограниченного числа команда. А у нас в Петербурге площадки пустуют: не выходят ребята играть двор на двор, класс на класс. Все это можно и нужно только организовать», – сказал Орлов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.10.2016 22:40
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 октября 2016, 10:11

      а на пару слабо?
      мудка гавнюк такие не уходят сами

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 октября 2016, 10:02

      И ТЫ ВАЛИ ОРЁЛ.ДОСТАЛ ВСЕХ СВОИМ МАРАЗМОМ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 октября 2016, 09:24

      Мудко уйдет после чм-18, а кто же будет пилить????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      pktsoev > bolela_16 23 октября 2016, 16:57

      Шура! Вы пилите, пилите...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 октября 2016, 09:22

      Всё правильно! Пусть усатый пашет 24ч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2016, 09:03

      А чего вы все накинулись на Орлова, ну болеет он за Зенит, ну несколько
      предвзято ведёт передачи с участием Зенита, кому не нравится возьмите
      и отключите звук. Разговор идёт о Мудко и Орлов прав, что Мудко нужно
      гнать из спорта и из футбола в частности.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > vladimir-7 23 октября 2016, 09:04

      Комментатор должен быть не предвзятым! Может тогда и телик выключить?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > franck_ribery 23 октября 2016, 10:12

      а за спартак значит коментаторам болеть можно?
      еще и истерить по поводу судей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > franck_ribery 23 октября 2016, 11:47

      Смотрели игры и слушали знаменитого комментатора Озерова,
      хотя знали,что он болеет за Спартак, но предвзятость была
      незначительная, поэтому никто особо и не обращал внимания.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1113

      edw7777 > vladimir-7 23 октября 2016, 14:30

      Никогда Н.Н.Озеров в футболе за Спартак не болел. Не надо песен.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 23 октября 2016, 18:34

      Свистишь, сынок, как всегда, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 октября 2016, 08:59

      Давно гнать его из спорта надо. и Орлова пусть хаХвтит

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 > Nerlinger 23 октября 2016, 09:02

      Кто же их выгонит. Они же памятники

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 октября 2016, 08:43

      и ты с коментаторов.тогда футбол буде чище

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2016, 08:35

      Я бы лучше Орлова из комментаторов погнал бы. Стареющий отстой однобоко комментирующий матчи-фу.

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 23 октября 2016, 08:08

      Мутко из футбола, Орлова из комментаторов гнать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 > KorolShut 23 октября 2016, 08:25

      Мутко в комментаторы. Орлова в РФС

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > chegaev88 23 октября 2016, 09:01

      Мутко в комментаторы в АПЛ, на английском чтобы комментировал!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > 23 октября 2016, 09:03

      Обоих гнать! Только Мудко на кол еще бы посадить, а пи"д"ерского глора комментировать фнл!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 октября 2016, 07:40

      Мутко в президенты! Достойный приемник!

      -1
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