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    АПЛ. «Челси» отправил в ворота «Манчестер Юнайтед» четыре безответных мяча

    В центральном матче 9-го тура АПЛ «Челси» у себя дома одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0. Таким образом, лондонский клуб расположился в зоне Лиги чемпионов, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице.

    Отметим, что благодаря данной победе «Челси» продлил серию без поражений в матчах с «Манчестер Юнайтед» до восьми встреч.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Челси – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Педро, 1; 2:0 – Кэхилл, 21; 3:0 – Азар, 62; 4:0 – Канте, 70.

    Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 71), Азар (Виллиан, 77), Коста (Батшуайи, 77).

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Блинд, Смоллинг, Байи (Рохо, 51), Валенсия, Феллайни (Мата, 46), Эррера, Погба, Лингард (Марсьяль, 65), Рэшфорд, Ибрагимович.

    Предупреждения: Педро, 1; Луис, 41; Алонсо, 66 – Байи, 29; Погба, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 19:51
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -16

      bandini 24 октября 2016, 00:15

      Даже как-то жалко Моуриньо...Так можно надломаться и уйти из профессии..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 23 октября 2016, 22:15

      What the ...?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1464

      Sedoi_Goblin 23 октября 2016, 21:55

      В таком матче пропустить на первой минуте вообще задница...Смолл красава,три из четырех на его совести.Полный трупешник в данной игре... Де Х*я жалко-не заслужил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 октября 2016, 21:47

      МЮ снова слился........

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 23 октября 2016, 21:18

      "Чесли" выдал супер-матч к дню рождения Абрамовича. Теперь их ждет хорошая "премиашка". А что хозяин доволен... все по дело. МЮ - жаль попали под распашку.

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 23 октября 2016, 20:49

      Ну заслуженное поражение и Великолепная победа. Конте доказал что он один из самых талантливых тренеров в мире

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 октября 2016, 20:25

      Конте начинает!!! FORZA,дон Антонио!!! ))))))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 октября 2016, 20:22

      У Моура явно не ладится. АПЛ для него не своя. Гораздо лучше себя чувствует в Италии или Португалии.
      Если выгонят до конца чемпионата, то следующий приход будет в ЧемпионШип.

      1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 23 октября 2016, 20:07

      Да уж, жаль конечно, что с Ливерпулем не сыграли в открытый футбол... Все таки, 2 очка потеряли(((

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 октября 2016, 20:06

      Как увижу фелаини в центре поля, сразу на блевотину тянет!!! ну за чем это бревно ставить в центре поля??? блинд, рохо, смолинг, фелаини, лингард, янг, керику тож пора на выход, время прошло. нужен нап на подмену ибре, левый и правый полузащитник нормальный нужен, рашфорд пока не тянет все игры. ну как то так.

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