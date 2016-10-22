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    Клопп: «Было бы смешно, если б мы сыграли вничью»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча девятого тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:1).

    «Я доволен игрой своей команды. Против «Вест Бромвича» тяжело играть: так много верховых мячей, они так опасны при стандартах.

    Было бы смешно, если бы матч закончился вничью, мы играли невероятно. Это была хорошая игра против такой команды, как «Вест Бромвич». Они приезжали сюда за очками.

    Их угловые очень хороши. Было чувство, будто в штрафной было 15 игроков в белой форме», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    22.10.2016 22:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 25 октября 2016, 14:47

      Матч понравился! Закономерно...

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