Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Урал» не будет жаловаться на болельщиков «Спартака» из-за снежков

    «Урал» не собирается жаловаться на фанатов «Спартака», бросавших снежки во вратаря Николая Заболотного. Об этом заявил президент екатеринбуржцев Григорий Иванов, комментируя этот инцидент.

    «Сегодня ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки. Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали? Они же этого не понимают – попали бы в голову, вратарь упал бы и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы «Уралу» из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют.

    Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции. Я просто не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков, – можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому «Урал» не будет никуда обращаться», – сказал Иванов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2016 20:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 октября 2016, 22:26

      А зря! Стоило бы Спартаку записать ТП. В следующий раз петардой или
      бутылкой попадут кому нибудь по башке. За Ярославль так наказания и не было за шабаш со свастикой. А у спартачей ума как не было, так уже видимо и не будет.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11