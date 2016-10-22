Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА назвал красно-белых фаворитом московского дерби. Напомним, встреча пройдет 29 октября на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    – Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА. Кого видите фаворитом дерби?

    – Все-таки «Спартак». На данный момент, с учетом всех потерь в обеих командах, можно говорить о том, что команды находятся в примерно равных условиях. Однако группа атаки у «Спартака» выглядит получше. Последние две игры и показали, что у них и замены есть. Каррера может по ходу матча использовать различные тактические рисунки и усиливать группу атаки. Во всяком случае, как минимум, качество от этого сильно не упадет. У ЦСКА сейчас такой возможности нет. В этом смысле «Спартак» будет иметь преимущество.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2016 20:15
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +642

      somn 23 октября 2016, 11:54

      Спартачи проиграют коням, и обвинят в поражении судейство.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 23 октября 2016, 11:09

      Да Калину из италии пригласите посудить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 23 октября 2016, 01:52

      Да, многое будет зависеть от судьи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 октября 2016, 01:17

      Главное чтобы судья не был лютым крупье, раздающим карточки и фолы только одной команде...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 23 октября 2016, 01:02

      Жду яркой игры,и главное что б судей не было особо видно,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 22 октября 2016, 23:25

      победит арбитр и его команда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 22 октября 2016, 23:16

      Спартак всегда фаворит, но побеждает каждый раз ЦСКА

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 22 октября 2016, 23:01

      Оба фавориты, оба могут проиграть кому угодно, если за кулисами костыль не подставят. А тут уж возможности равны.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 октября 2016, 22:49

      Шансы равны у обеих команд....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг > a-rakhmatov 22 октября 2016, 23:03

      За "обеих", товарищ, отдельное спасибо, не ожидал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 октября 2016, 21:56

      Спартачи,как думаете,Гинер всё купит? Или нет?

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11