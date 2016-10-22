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    Ерохин: «Можно сказать, что с «Уфой» было играть тяжелее, чем с «Атлетико»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин после матча 11-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) отметил, что сложности донской команды в данном матче были связаны с физической усталостью и ротацией состава.

    – Вы нацеливались играть первым номером, или от обороны?

    – Тяжело сказать, наверное, в зависимости от того, как бы игра складывалась. «Уфа» играет в пять защитников, как и мы. У нас схожая манера игры.

    – Стало неожиданностью, что «Уфа» так резко начала матч?

    – Нет, мы разбирали игру соперника. Видели, что они последний матч неплохо сыграли.

    – Вы нанесли ноль ударов по воротам соперника? Это усталость после игры с «Атлетико»?

    – И усталость, и ротация состава. Вышли свежие ребята, но что-то не получилось.

    – Можно сказать, что этот выездной матч был труднее, чем с «Атлетико»?

    – Да, тяжелый матч был, «Уфа» имела моменты, хорошо, что выручил вратарь.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.10.2016 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 22 октября 2016, 22:01

      "Уфа" молодцы!!!

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