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    Рочина, Ткачук и Жонатас – в атаке «Рубина» на игру с «Тереком»

    Стали известны составы «Терека» и «Рубина» на поединок 11-го тура РФПЛ. Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 мск.

    «Терек»: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов, Кузяев, Иванов, Грозав, Митришев, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Торже, Родолфо, Плиев, Кен, Лебеденко, Мирзов, Кадыров, Роши, Мбенгуе.

    «Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Санчес, Бергстрем, Устинов, Сонг, Саму, Оздоев, Лестьенн, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз, Девич.

    Источник: РПЛ

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    22.10.2016 18:52
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