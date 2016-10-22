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    «Спартак» заработал три очка в матче с «Уралом»

    Сегодня в Екатеринбурге состоялся поединок 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:1). Представляем вашему вниманию единственный гол этой встречи, забитый хавбеком красно-белых Лоренцо Мельгарехо.

    0:1 – Мельгарехо, 48

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 18:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +664

      Небесная 23 октября 2016, 02:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стопудовый договорняк

      -4
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 23 октября 2016, 00:28

      спасибо за победу!

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 22 октября 2016, 23:58

      Было видно,что игроки долго привыкали к полю. По игре Спартак был лучше, поэтому победа заслужена. Зобнин опять выглядел хорошо. Если вернутся в строй Промес и Глушаков, то игра с ЦСКА будет интересной.

      1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 22 октября 2016, 21:41

      Ожидаемая победа Спартака.

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 октября 2016, 20:25

      Всех с победой красно-белых! С тяжелой, но победой! Три очка в копилку и дальше бороться за победу!

      2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 22 октября 2016, 19:21

      Игра не понравилась, но 3:0 должно было быть. Оффсайда не было. Но там можно было ошибиться, а второй гол Мельгарехо чистейший был, там непонятно чего пузан свистнул. Ну да ладно, всех КБ с победой!

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2016, 19:20

      Да, детка!) Ещё до матча было ясно, что игра будет крайне тяжёлой. И очень круто что Спартак в ней набрал 3 очка. С победой, ребятки. А матрас всё-таки упырь, не засчитал чистый гол, который снял бы все вопросы о победителе...

      6
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 октября 2016, 19:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз в год и палка стреляет.)

      -12
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > shurik45 22 октября 2016, 19:19

      Не ссы.На следующей неделе снова выстрелит.

      6
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > shurik45 22 октября 2016, 19:20

      И-го-го

      5
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      Рейтинг: +387

      Vizual > shurik45 23 октября 2016, 08:53

      Твоя палка как видно уже давно не стреляет ;)

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Vizual 23 октября 2016, 09:26

      Смешно)

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 октября 2016, 19:17

      ОуКБ

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      Рейтинг: +415

      radga 22 октября 2016, 19:12

      Жаль что второй гол не защитал судья. А второй гол был чистым. Ну так устроено, что без валидола болельщикам Спартака не дают поболеть. С победой Спартак.

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