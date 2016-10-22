«Спартак» заработал три очка в матче с «Уралом»

Сегодня в Екатеринбурге состоялся поединок 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:1). Представляем вашему вниманию единственный гол этой встречи, забитый хавбеком красно-белых Лоренцо Мельгарехо.

0:1 – Мельгарехо, 48