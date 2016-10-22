«Спартак» заработал три очка в матче с «Уралом»

стопудовый договорняк
Сегодня в Екатеринбурге состоялся поединок 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:1). Представляем вашему вниманию единственный гол этой встречи, забитый хавбеком красно-белых Лоренцо Мельгарехо.
0:1 – Мельгарехо, 48
Сегодня в Екатеринбурге состоялся поединок 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (0:1). Представляем вашему вниманию единственный гол этой встречи, забитый хавбеком красно-белых Лоренцо Мельгарехо.
0:1 – Мельгарехо, 48
Было видно,что игроки долго привыкали к полю. По игре Спартак был лучше, поэтому победа заслужена. Зобнин опять выглядел хорошо. Если вернутся в строй Промес и Глушаков, то игра с ЦСКА будет интересной.
Ожидаемая победа Спартака.
Всех с победой красно-белых! С тяжелой, но победой! Три очка в копилку и дальше бороться за победу!
Да, детка!) Ещё до матча было ясно, что игра будет крайне тяжёлой. И очень круто что Спартак в ней набрал 3 очка. С победой, ребятки. А матрас всё-таки упырь, не засчитал чистый гол, который снял бы все вопросы о победителе...
ОуКБ