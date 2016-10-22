В надписи на бюсте Яшина, установленного на «Аллее славы», сделали ошибку

В дате смерти на бюсте легендарного советского голкипера Льва Яшина, установленного сегодня на «Аллее российской славы», была допущена ошибка. Вместо 20 марта 1990 года, создатели указали 20 апреля. Памятник был открыт в Москве напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Представитель московского отделения «Аллеи славы» Владимир Кошлаков пообещал, что опечатка будет непременно исправлена в ближайшее время.

«Не знаю, как это получилось, но мы обязательно исправим дату. В ближайшее время замажем или прикрепим что-нибудь сверху цифры, а ближе к теплому времени года повесим сверху специальную плиту со всей информацией. Если делать это сейчас, то краска, которую мы будем накладывать, может вздуться», – сказал Кошлаков.