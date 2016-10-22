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    В надписи на бюсте Яшина, установленного на «Аллее славы», сделали ошибку

    В дате смерти на бюсте легендарного советского голкипера Льва Яшина, установленного сегодня на «Аллее российской славы», была допущена ошибка. Вместо 20 марта 1990 года, создатели указали 20 апреля. Памятник был открыт в Москве напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

    Представитель московского отделения «Аллеи славы» Владимир Кошлаков пообещал, что опечатка будет непременно исправлена в ближайшее время.

    «Не знаю, как это получилось, но мы обязательно исправим дату. В ближайшее время замажем или прикрепим что-нибудь сверху цифры, а ближе к теплому времени года повесим сверху специальную плиту со всей информацией. Если делать это сейчас, то краска, которую мы будем накладывать, может вздуться», – сказал Кошлаков.

    Источник: ТАСС

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    22.10.2016 17:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 октября 2016, 22:38

      Привет ЕГЭ! Поколение олухов приступило к работе !

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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 22 октября 2016, 20:10

      Льва Иваныча обидели,
      Динамо вниз слили,
      Берию позабыли?

      -1
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 22 октября 2016, 19:22

      Все потому что памятник делали дешевые чуреки за хлеб и воду!!! А основное бабло эти шавки поделили суки

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Gazelvagen877 22 октября 2016, 19:36

      Перед установкой ответственное лицо должно проверить.

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      Рейтинг: +6

      KWN37 22 октября 2016, 17:50

      е@альник бы ему, уроду, замазать, чтобы он вздулся...

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 октября 2016, 17:49

      Стыдоба! Но подобное встречается и с простыми смертными. На памятнике моего близкого родственника подобная ошибка тоже есть. Наши "работяги" не знают римских цифр, которыми принято писать подобные даты, вот и путают.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 октября 2016, 17:33

      Таковы реалии наших чиновников,люди вообще не работают а с жиру бесятся и создают вид важных и не заменимых депутатов!За такие вещи уволить все,кто имел к этому дело!

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      Рейтинг: +445

      aurora5858 22 октября 2016, 17:28

      Позор. Что делают с простыми неизвестными смертными ??

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