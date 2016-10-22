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    Ромуло, Ещенко и Мельгарехо – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

    «Урал» и «Спартак» назвали стартовые составы, в которых они выйдут на поединок 11-го тура РФПЛ.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов, Кулаков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Меркулов, Фонтанелло, Павленко, Новиков, Чантурия, Коробов, Жуков, Конате.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов, Джано, Мельгарехо.

    Запасные: Песьяков, Маурисио, Таски, Кутин, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

    Игра состоится в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и начнется в 17:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: РПЛ

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    22.10.2016 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 октября 2016, 17:27

      Урал!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 17:02

      запасные свинки вперед!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 октября 2016, 16:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещенко лучший!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 22 октября 2016, 16:34

      Вперед Спартак!

      1
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