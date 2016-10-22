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    Зарплатная ведомость футболистов «Реала» выросла на 31,4 миллиона

    Зарплатная ведомость футболистов «Реала» в нынешнем году возросла на 31,4 миллиона евро. Это вызвано продлением контрактов с ведущими футболистами и повышением им зарплат.

    Напомним, ранее «сливочные» продлили контракты с полузащитниками Лукой Модричем и Тони Кроосом. Кроме того, мадридский клуб близок к подписанию новых соглашений с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.

    Источник: AS

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    22.10.2016 15:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 17:37

      А почему нет команда зарабатывает и на билетах и на продаже футболок на победах в ЛЧ. Это наши бездарные командочки питаются из гос-ных средств абсолютно все даже Краснодар скажите почему а потому что именно мы с вами ходим по всей стране в покупаем товары с диоксидом серы и травим себя при этом постоянно цены повышаются а качество нет

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 октября 2016, 17:36

      статистика крооса,короля пидоров и шампуней и остальных оставляет желать лучшего... но это все дело реала....

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      Рейтинг: +49

      melnicn 22 октября 2016, 17:24

      да-да

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 октября 2016, 17:02

      да уж

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 октября 2016, 15:58

      За эти деньги можно ракеты на Марс запускать.)

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