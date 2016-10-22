Зарплатная ведомость футболистов «Реала» выросла на 31,4 миллиона

Зарплатная ведомость футболистов «Реала» в нынешнем году возросла на 31,4 миллиона евро. Это вызвано продлением контрактов с ведущими футболистами и повышением им зарплат.

Напомним, ранее «сливочные» продлили контракты с полузащитниками Лукой Модричем и Тони Кроосом. Кроме того, мадридский клуб близок к подписанию новых соглашений с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.