Зарплатная ведомость футболистов «Реала» выросла на 31,4 миллиона

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Зарплатная ведомость футболистов «Реала» в нынешнем году возросла на 31,4 миллиона евро. Это вызвано продлением контрактов с ведущими футболистами и повышением им зарплат.
Напомним, ранее «сливочные» продлили контракты с полузащитниками Лукой Модричем и Тони Кроосом. Кроме того, мадридский клуб близок к подписанию новых соглашений с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.