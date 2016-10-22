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    Полоз, Ерохин и Азмун остались в запасе «Ростова» на матч с «Уфой»

    Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на игру 11-го тура РФПЛ.

    «Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи. Григорьев, Думбия.

    Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.

    «Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков, Ваньек, Абдулавов, Фатай.

    Запасные: Бородько, Никитин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Игбун.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    22.10.2016 13:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      человек просто 22 октября 2016, 16:53

      Я болею за Ростов.Но вижу Уфа довольна сильная команда на данный момент .Или будем Спартак расцеловывать ? Или кто-то представляеет что Спартак-Зенит- ЦСКА может вуиграть у Атлетико

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      Рейтинг: +144

      человек просто 22 октября 2016, 15:39

      Матч тв государственный канал и оплачивается нашими деньгами. С у важением к Английской премьер лиги . Но я не понял кто руководит выбором транляций.Английские деньги. Или наше Пи......ё которое рукововит Матч тв

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      Рейтинг: +176

      gencha19 22 октября 2016, 14:52

      Всё равно суки засудят.Это не чемпионат - это просто хрень.

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