Полоз, Ерохин и Азмун остались в запасе «Ростова» на матч с «Уфой»

Я болею за Ростов.Но вижу Уфа довольна сильная команда на данный момент .Или будем Спартак расцеловывать ? Или кто-то представляеет что Спартак-Зенит- ЦСКА может вуиграть у Атлетико
Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на игру 11-го тура РФПЛ.
«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Папа Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи. Григорьев, Думбия.
Запасные: Медведев, Комиссаров, Терентьев, Скопинцев, Полоз, Ерохин, Азмун, Ярошенко.
«Уфа»: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков, Ваньек, Абдулавов, Фатай.
Запасные: Бородько, Никитин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батютин, Кротов, Де Оливейра, Марсиньо, Игбун.
Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14:30 по московскому времени.