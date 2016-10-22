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    «Милан» примет «Ювентус» в центральном матче 9-го тура

    В центральном матче 9-го тура серии А «Милан» на своем поле примет «Ювентус». Туринцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, однако в случае победы миланский клуб сможет вплотную приблизиться к чемпиону.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 21:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 октября 2016, 13:16

      Что, никто не покупает, что они рекламируют платную трансляцию?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > allkeeper 22 октября 2016, 13:35

      реклама - двигатель торговли, глядишь кто-нибудь и купит)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 22 октября 2016, 12:49

      Победа Юве и ТБ 2,5

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > ArMBoY_FunBarca 23 октября 2016, 00:21

      больше не прогнозируй плз

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 октября 2016, 11:25

      Форза, россонери!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 22 октября 2016, 10:44

      "Поблагодарим" Матч тв за лучшие трансляции со всего мира!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 22 октября 2016, 09:35

      rkfcc

      0
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