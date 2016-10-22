Сорокин: «Дроздов дал мне понять, что волк – серьезнейшее животное»

Генеральный директор комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что все три варианта были достойны стать талисманом предстоящего чемпионата мира. Что касается фаворита, то Сорокин отдал предпочтение Волку, который и стал победителем.

Как заявил глава комитета, к такому выбору его подтолкнул ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов.

«Мы не отслеживали результаты голосования по его ходу. Я не следил за этим, потому что хотел, чтобы был сюрприз. В целом, все варианты талисмана были адекватные и симпатичные, но когда я послушал Николая Николаевича Дроздова, который буквально недавно стал послом чемпионата мира, я понял, что волк – серьезнейшее животное. Семейное, спокойное, одна волчица у него – все в дом», – сказал Сорокин в эфире передачи «Все на матч».