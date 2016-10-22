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    Денис Попов: «Было все равно, когда меня называли «деревянным»

    Бывший форвард ЦСКА Денис Попов признал, что критика со стороны окружающих его никогда не тревожила.

    – Читали интервью бывшего защитника «Локомотива» Игоря Чугайнова, который назвал форварда Хенти «дровами»?

    – Ой, не хочу это обсуждать. У нас в футболе разбираются абсолютно все. Знают, куда бежать, что делать. Вот только играют единицы.

    – Чугайнов все-таки играл за сборную России.

    – Все равно некорректно так говорить про действующего спортсмена. Мы все были небезгрешны на поле. Кто-то мимо мяча ногой махал, кто-то с трех метров по воротам не попадал… Так что мне кажется, лучше быть немного поосторожнее высказываниях.

    – А вы обижались, когда вас в прессе или болельщики называли «деревянным»?

    – Да мне вообще все равно, кто чего там говорил. Выходил на поле, и все. А дальше – счет на табло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 07:35
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