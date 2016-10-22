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    Мутко: «Моя новая должность положительно влияет на имидж ФИФА и УЕФА»

    Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко уверен в том, что его назначение на новую должность положительно влияет на имидж ФИФА и УЕФА.

    – Удивила информация, которая появилось в день, когда стало известно о вашем назначении в правительство. Речь о том, что можете покинуть РФС. Это правда?

    – В тот день вообще было много непонятных сообщений. Что ж теперь, на каждое реагировать?

    – С ФИФА и УЕФА уже успели пообщаться?

    – Да, они поздравили меня. Для них это тоже плюс в плане имиджа. Еще когда стал министром, Йозеф Блаттер на заседании исполкома Международной федерации футбола говорил: «Смотрите, какая рыба попалась к нам в сети» (смеется). По ФИФА, кстати, есть вопросы. В 2017 году заканчиваются мои полномочия как члена исполкома. Плюс у нас, как вы знаете, нет своего представителя в аналогичном органе УЕФА. В следующем году пройдут довыборы.

    – Планируете принять участие?

    – Будем говорить на эту тему.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 07:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 22 октября 2016, 11:12

      Как же много этого мутка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 октября 2016, 09:12

      ФИФА: " Смотрите какая РЫБА-ПИЛА попалась нам в сети" Спасибо В.В.ПУТИНУ
      и Д.А.МЕДВЕДЕВУ, теперь бабки пилить будем правильно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 октября 2016, 09:07

      Ваше место в клетке за забором....

      3
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 22 октября 2016, 08:14

      Должность Мутко, которая положительно скажется на все и всех. Это Уборщик

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 22 октября 2016, 07:51

      для имиджа ворюга нужен???

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 октября 2016, 07:43

      Этот человек поганит имидж России. Когда такие люди в правительстве, то ждать можно только дальнейшего развала!

      1
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