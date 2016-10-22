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    Самедов: «Какой-то четко выстроенной игры у нас пока нет»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РФПЛ с ЦСКА. Футболист верит в то, что железнодорожникам по силам одержать победу.

    «Известно, что имена в футбол не играют. Потому я искренне верю, что в воскресенье у нас получится дать бой и добиться нужного результата. Период тяжелый. И только мы сами можем себе помочь. Стоит честно признать, какой-то четко выстроенной игры у нас пока нет. Особенно в атаке, где совсем мало что получается. Значит, должны проявить максимум самоотдачи и дисциплины. Не зря легендарный Николай Петрович Старостин любил говаривать, что порядок бьет класс», – сказал он.

    Напомним, что встреча состоится завтра. Начало матча в 16:30 мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 06:12
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 22 октября 2016, 11:29

      А когда была?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 22 октября 2016, 11:29

      игра придет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 октября 2016, 09:56

      локо в последние годы сам не свой

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 > ПФК ЦСКА Моscow 22 октября 2016, 11:02

      к сожалению

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 октября 2016, 09:28

      С совковым тренером и не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 22 октября 2016, 08:28

      Если выйдет в петушке,может выиграют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      time_killer 22 октября 2016, 08:18

      Фраза про класс и порядок здесь не в тему совсем. ЦСКА тоже далеко не из звезд состоит, и с порядком у них как раз гораздо лучше.
      Единственное, что Локо может противопоставить - это сильную мотивацию

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 октября 2016, 07:48

      Чё то сдулся Локо в этом сезоне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Essence 22 октября 2016, 07:48

      Собственно,никто и не сомневался)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 22 октября 2016, 07:32

      а так и не скажешь

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 октября 2016, 07:13

      А шансы то минимальны.

      0
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