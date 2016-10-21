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    Гвардиола: «Извините, парни, но за семь лет я выиграл 21 титул»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваридола подчеркнул, что не будет отказываться от своей игровой философии.

    «Вам бы этого хотелось, не так ли? Я думал об этом, да. Но любое решение не будет лучше того, во что я верю. Так что я не буду ничего менять.

    А знаете, в чем еще причина? Я выиграл 21 титул за семь лет. Извините, парни. За семь лет я взял 21 титул. Так что этот стиль приносит по три трофея за сезон в среднем.

    Но если вы верите, что я приду в «Манчестер Сити» и через три месяца все будет хорошо, я буду побеждать на «Камп Ноу» со счетом 4:0, буду доминировать в матче с командой с Месси в составе, Суарес и Неймар ничего не создадут, а Иньеста будет плохо играть – то нет. Я хорош, но этого мало», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2016 19:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 22 октября 2016, 10:28

      На самом деле по игре Сити очень неплохо смотрелся на Камп-Ноу, во всяком случае до удаления

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > kostyandr 22 октября 2016, 22:24

      Полностью согласен. Если бы не удаление и чуть больше везения могли бы выиграть. Но Барса тоже молодец, особенно Месси, живая легенда!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 октября 2016, 21:04

      Забронзовел Пеп. Похож на отработанный материал.

      -2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 октября 2016, 20:06

      Сам себя не похвалишь-никто не похвалит!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 21 октября 2016, 20:03

      Думаю команда сама стушевалась...испугались Барсу...такие ошибки в обороне не типичные...так что тут наврятли виноват Хосеп...по крайней мере не только он

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