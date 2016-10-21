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    Бубнов: «ЦСКА превосходит в классе «Локомотив» и должен побеждать»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

    «У ЦСКА, достойно проведшего первый тайм с «Монако», хватает проблем, даже если вернется в строй Алан Дзагоев. Но «Локомотив», хоть и будет крайне мотивирован, испытывает еще большие трудности, главным образом, в атаке. В целом же превосходящие в классе армейцы должны взять свое в дерби. Мой прогноз – 1:0 в пользу ЦСКА», – сказал Бубнов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2016 16:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      yumaleks 21 октября 2016, 19:53

      в победе Локо сомнений нет, неуверен лишь в счете

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 21 октября 2016, 18:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      0-0 это тот счет, насколько могут наиграть эти два клупа

      -5
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      Рейтинг: +26

      World_football 21 октября 2016, 17:56

      Ловчев с Ренгольдом превосходят Бубнова в классе,и каждым из них должен дать ему по бубену хорошенько.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > World_football 21 октября 2016, 18:39

      Ты сам видимо супер эксперт

      -3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 октября 2016, 17:23

      Значит к бабке не ходи, Локомотив победит со счётом 1-0.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > mdu86 21 октября 2016, 18:39

      А ты сходи

      0
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