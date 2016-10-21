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    Медведев поручил Мутко вести подготовку к ЧМ-2018

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список обязанностей Виталия Мутко, который ранее был назначен на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    Как сообщается на официальном сайте правительства России, Мутко будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, а также давать им поручения по вопросам:

    — реализации государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта;

    — государственной политики в области туризма;

    — государственной молодежной политики;

    — организации, подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года.

    Напомним, что ранее за подготовку к ЧМ-2018 отвечал Игорь Шувалов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 13:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 21 октября 2016, 18:06

      Велика Россия Мать
      Хватит долго воровать...
      Лишь бы этим деньгососам
      Чемпионат нам не сорвать.

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 октября 2016, 17:34

      Такая же история будет как со стройкой стадиона в Питере

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 21 октября 2016, 16:54

      деньги чужому не доверяют, тут надо, чтобы всё было "междусобой"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 октября 2016, 16:12

      Мутко всегда на плаву

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn > Борз-95 22 октября 2016, 14:05

      Как хорошое гавно)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 октября 2016, 15:53

      все же кормушку далеко не отпускают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 15:15

      два мутных лживых чувака не вызывающих доверия, редкостные гавнюки

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 октября 2016, 14:52

      мутные замуты))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 14:39

      вот намутит дел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 21 октября 2016, 14:38

      пусти козла в огород.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 октября 2016, 14:31

      Два сапога пара.

      5
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