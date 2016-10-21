Медведев поручил Мутко вести подготовку к ЧМ-2018

Велика Россия Мать
Хватит долго воровать...
Лишь бы этим деньгососам
Чемпионат нам не сорвать.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список обязанностей Виталия Мутко, который ранее был назначен на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.
Как сообщается на официальном сайте правительства России, Мутко будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, а также давать им поручения по вопросам:
— реализации государственной политики в сфере развития физкультуры и спорта;
— государственной политики в области туризма;
— государственной молодежной политики;
— организации, подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года.
Напомним, что ранее за подготовку к ЧМ-2018 отвечал Игорь Шувалов.