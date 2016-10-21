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    Мутко задумался над переизбранием в совет ФИФА

    Президент РФС Виталий Мутко не торопится заявлять о своем желании переизбираться в совет ФИФА в 2017 году. Уже 5 апреля в Хельсинки состоится конгресс УЕФА, на котором пройдут очередные выборы представителей организации в совет ФИФА.

    «Пока работаем, а дальше будем думать. Впереди выборы в ФИФА, УЕФА в следующем году. Мои мандаты заканчиваются. Надо думать, не такая простая тема», – заявил Мутко.

    Напомним, на днях Мутко был назначен на пост вице-премьера России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2016 11:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 22 октября 2016, 14:07

      Страшно представить мУТКО- президент ФИФА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2016, 12:54

      Мудко: "А, не замахнуться ли нам на место Президента РФ. Ещё два года, надо
      думать."

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 21 октября 2016, 11:59

      пора уже уволиться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 октября 2016, 11:48

      Мне жаль туризм и молодежь...

      0
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