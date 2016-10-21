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    Стойлов: «Олимпиакос» играл сегодня лучше «Астаны»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов отметил спорные решения судейской бригады в выездном матче 3-го тура Лиги Европы против «Олимпиакоса» (1:4), сообщает Kazfootball. Болгарский специалист пообещал реабилитироваться в предстоящем домашнем матче с этой же командой.

    – Поздравляю «Олимпиакос» с победой. Они были сегодня лучше. У нас были неплохие моменты, но судейские решения предопределили ход матча. Начало второго тайма – красная карточка, достаточно спорное решение. За нарушение в первом тайме на Кабананге игрок хозяев мог быть удален. Но повторюсь, «Олимпиакос» играл сегодня лучше. Надеюсь на более качественный футбол в исполнении моей команды в предстоящем домашнем матче.

    – С чем связано отсутствие в стартовом составе Серикжана Мужикова? С его появлением «Астана» значительно прибавила.

    – Наш приоритет – чемпионат страны. Осталось еще три матча. Я дал ему возможность перевести дух. Мы 10 месяцев играем каждые три дня, очень сложно играть при таком графике. Важнее всего добыть золотые медали и вновь пробиться в Лигу чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 07:30
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