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    Студенты и волонтеры могут быть задействованы в отмывании от грязи стадиона «Крестовский»

    Студенты и волонтеры могут быть задействованы в очистке от грязи стадиона «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». С такой инициативой выступил глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов.

    «После завершения строительства казанского стадиона еще месяц каждый день тысячи волонтеров отмывали его шампунем от плесени и пыли. У нас стадион больше, но тоже как минимум месяц придется его отмывать», – сказал Тюльпанов.

    Источник: Fontanka.ru

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    20.10.2016 23:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +415

      radga 21 октября 2016, 20:01

      Нужно обратится к волонтерам стать возле церквей как "попрошайки", на достройку стадиона - но есть риск, что и это утащат.

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:19

      вот охренеть миллиарды своровали, а мыть должны волонтеры!!!! "уважуха" народу кто под это подпишится тот полный лох

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 21 октября 2016, 13:14

      Студенты и бюджетники-универсальные солдаты.Когда власти надо,то безропотное стадо создаст массовку на митинге в поддержку режима,проголосуют по несколько раз за кого надо и сбежится по приказу на стадион,чтобы создать видимость большой любви к лёгкой атлетике.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 октября 2016, 08:16

      Крестовский уже никто от грязи не отмоет. Его грязью полили на всю страну и продолжают поливать, раз за разом не укладываясь в срок и беря все больше и больше денег.

      -3
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      Рейтинг: +80

      Шаен 21 октября 2016, 03:26

      Хотели Десантников заставить достраивать стадион, те отказались.. теперь и студентам досталось скоро и до детей с пенсионерами доберутся!

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 21 октября 2016, 02:59

      после всех скандалов связанных с бомж-ареной этот стадион никогда не отмоется

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 октября 2016, 01:05

      Ахаха) Там никакие даже самые мощные средства не отмоют этот стадион от грязи... Он запятнал свою репутацию на века!

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 октября 2016, 00:16

      никто и ничто не отмоет этот стадион от „грязи” :)

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 октября 2016, 00:16

      Ту" грязь", что воровала при строительстве этого стадиона, отмыть можно только сроками, а не тряпочками.

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      Рейтинг: +129

      1974valik 20 октября 2016, 23:49

      Был бы я студентом,отмывать сооружение,которое строится позорные девять лет,не пошёл бы никогда.Пусть руководители города возьмут тряпочки,ведра,швабры,и на субботники.Нечего штаны просиживать в Смольном.А первый,кому надо вручить инвентарь-В.МУДКО!!!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > 1974valik 21 октября 2016, 00:42

      У студентоты понимания нет. Они рады будут - им зачеты поставят. А по факту к бездельникам-строителям добавляются бездельники преподы, которые вместо того, чтобы отрабатывать бюджетные деньги и учить студентоту будут курить бамбук.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > 1974valik 21 октября 2016, 00:59

      мудка на кол

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