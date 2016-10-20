Студенты и волонтеры могут быть задействованы в отмывании от грязи стадиона «Крестовский»

Нужно обратится к волонтерам стать возле церквей как "попрошайки", на достройку стадиона - но есть риск, что и это утащат.
Студенты и волонтеры могут быть задействованы в очистке от грязи стадиона «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». С такой инициативой выступил глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов.
«После завершения строительства казанского стадиона еще месяц каждый день тысячи волонтеров отмывали его шампунем от плесени и пыли. У нас стадион больше, но тоже как минимум месяц придется его отмывать», – сказал Тюльпанов.