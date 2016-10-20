Тульский «Арсенал» поздравил Аленичева с днем рождения

Тульский «Арсенал» на своей официальной странице в Twitter поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Напомним, сегодня, 20 октября, российскому специалисту исполнилось 44 года.

«Дмитрию Аленичеву – 44! От сотрудников «Арсенала» желаем Дмитрию Анатольевичу крепкого здоровья, благополучия и побед на тренерском поприще!» – говорится в сообщении.

Напомним, Аленичев являлся главным тренером «Арсенала» с 2011 по 2015 год.