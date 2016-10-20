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    Тульский «Арсенал» поздравил Аленичева с днем рождения

    Тульский «Арсенал» на своей официальной странице в Twitter поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Напомним, сегодня, 20 октября, российскому специалисту исполнилось 44 года.

    «Дмитрию Аленичеву – 44! От сотрудников «Арсенала» желаем Дмитрию Анатольевичу крепкого здоровья, благополучия и побед на тренерском поприще!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Аленичев являлся главным тренером «Арсенала» с 2011 по 2015 год.

    Источник: Twitter

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    20.10.2016 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:27

      тоже присоединяюсь к поздравлению!!! интересно а Спартак поздравил?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 октября 2016, 01:30

      Присоединяюсь к поздравлениям

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