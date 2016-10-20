Финал Лиги чемпионов в будущем может пройти за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в скором времени финал Лиги чемпионов может пройти за пределами Европы. Об этом 49-летний функционер рассказал в интервью АР.

«Лететь из Азербайджана в Португалию, к примеру, столько же, сколько и до Нью-Йорка, поэтому для болельщиков это не должно стать проблемой. Однако Лига чемпионов – европейский турнир, в связи с этим нужно серьезно отнестись к подобному вопросу. При этом политическая ситуация не будет учитываться, это ненормально», – сказал Чеферин.