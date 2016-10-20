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    Стоимость стадиона «Динамо» составит около 12 миллиардов

    Стоимость нового стадиона «Динамо», который планируют сдать в эксплуатацию к концу 2018 года, составит около 12 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.

    «Отдельную цену одного футбольного стадиона в нашем случае очень трудно выделить, хотя я понимаю, что есть желание сравнить нас с другими аренами. Но когда называются суммы на строительство какого-то стадиона, возникают вопросы: они с НДС или без, они учитывают сети или не учитывают, учитывают покупку земельного участка или нет?

    Наш стадион, арена, торговая зона под ними и подземная парковка вместе будут стоить порядка 27 миллиардов рублей. Если пытаться выделить из всех капитальных затрат именно строительство футбольного стадиона – то цифра получается до 12 миллиардов рублей», – сказал Перегудов.

    Источник: ТАСС

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    20.10.2016 20:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:21

      с такими вложениями без вариантов вернут в РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BAIv 22 октября 2016, 12:53

      Динамо и само войдет в РФПЛ без помощи кого-то.

      0
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 20 октября 2016, 23:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видать решили ФНЛ поднимать... Ну в принципе-то норм идея, но явно не с Д-мо - они ведь и ФНЛ не на долго, скоро ещё ниже свалятся, а потом и сгинут нах.

      -4
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      Рейтинг: +12

      muromen > Mariner 21 октября 2016, 08:28

      Чтобы поднять ваш пи..рский проект, столько пришлось народных денег украсть?!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Mariner 21 октября 2016, 11:14

      Если не много в памяти покопаться то можно вспомнить как питер лет 15 поднимал пердив до прихода в команду народного достояния, так что чья б корова мычала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 20 октября 2016, 23:24

      Солидно, для выхода в РФПЛ в самый раз

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 22:59

      главное,чтобы хватило..без добавок..

      0
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 20 октября 2016, 21:27

      Все новые стадионы в России стоят примерно такую сумму,,Казань Арена 15 у Спартака 15 тоже и все остальные которые строят к 2018 все примерно стоят 14-15 и только в Питере уже вбухали не менее 50 и всё не хватает

      8
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      Рейтинг: +379

      o33uk > slavutiq70 21 октября 2016, 11:15

      Спасибо хоть кто-то подошёл объективно и не поленился цифры поднять.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 октября 2016, 21:12

      Чем интересно отличается стадион от арены? Они что 2 бюджета только между этими понятиями распиливают?

      -2
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      Рейтинг: +439

      sold93 > ivanthebest 20 октября 2016, 21:15

      мб имелось ввиду фцтбольный стадион и ледовая арена?

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen > ivanthebest 21 октября 2016, 08:30

      Мозг включите! Не знаете, что такое стадион и что такое арена?!

      -1
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      Рейтинг: +12

      muromen > ivanthebest 21 октября 2016, 08:31

      Приезжайте на стадион Динамо или Лужники и всё поймёте!)))))

      -1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 20 октября 2016, 20:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем он команде ФНЛ?

      -5
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      Рейтинг: +12

      muromen > Павел Амурский 21 октября 2016, 08:32

      Зачем вообще думать!

      0
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