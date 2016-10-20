«Атлетико» решил отказаться от идеи приостановить запрет ФИФА на регистрацию новичков

Руководство «Атлетико» решило отказаться от идеи приостановить запрет ФИФА на регистрацию новых футболистов. Напомним, из-за нарушений, связанных с переходами несовершеннолетних игроков, мадридскому клубу запрещено регистрировать новичков в течение двух ближайших трансферных окон.

Отметим, что ранее «матрасники» подали апелляцию в специальный комитет ФИФА, в результате чего запрет был снят. Однако позднее решение было пересмотрено в обратную для клуба сторону.