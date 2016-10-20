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    «Атлетико» решил отказаться от идеи приостановить запрет ФИФА на регистрацию новичков

    Руководство «Атлетико» решило отказаться от идеи приостановить запрет ФИФА на регистрацию новых футболистов. Напомним, из-за нарушений, связанных с переходами несовершеннолетних игроков, мадридскому клубу запрещено регистрировать новичков в течение двух ближайших трансферных окон.

    Отметим, что ранее «матрасники» подали апелляцию в специальный комитет ФИФА, в результате чего запрет был снят. Однако позднее решение было пересмотрено в обратную для клуба сторону.

    Источник: ФИФА

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    20.10.2016 19:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 20 октября 2016, 21:50

      решил отказаться от идеи приостановить запрет
      Это как ??

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