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    Клопп: «В АПЛ никто не сможет набрать 120 очков за сезон»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ждет упорного матча с «Вест Бромвичем» в рамках 9-го тура АПЛ. Специалист считает, что на первое место выйдет борьба в ущерб точности действий футболистов.

    «АПЛ отличается от остальных чемпионатов тем, что здесь все команды обладают мастерством высокого уровня. Конечно, здесь никто не наберет за сезон 120 очков. Нас ждет игра с «Вест Бромвичем», где, скорее всего, будет много борьбы и много перехватов пасов. Нужен ли нам быстрый гол? Ну, три таких мяча нам очень были бы кстати», – заявил Клопп.

    Источник: Liverpool Echo

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    20.10.2016 18:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      LuisFigo 20 октября 2016, 21:57

      математика-2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 октября 2016, 20:49

      Ох, какие громкие фразы. он чё, уже купил матч с Вест Бромом?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      SanInstructor 20 октября 2016, 19:38

      математик

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 октября 2016, 19:20

      Клопп ебнул 114 очков если даже все матчи выиграют получается

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 20 октября 2016, 19:00

      Ну с учётом того, что в АПЛ за сезон можно набрать максимум 114 очков, понятное дело что 120 никто не наберет никогда)

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