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    «Динамо» может открыть новый стадион матчем с «Барселоной»

    Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов выразил надежду, что новый стадион «Динамо» будет официально открыт 22 октября 2017 года.

    «Про формат матча открытия думаем, есть много идей, формат обсуждается. Также есть идея проведения на «Динамо» матча с одной из ведущих мировых команд – ведем переговоры с «Барселоной».

    22 октября 2017 года – дата символическая, день рождения Льва Яшина, и в этот день мы устроим настоящий праздник; мы ожидаем, что футбольный стадион будет готов и мы проведем первый тестовый матч. В то же время сдавать весь объект в эксплуатацию будем весной 2018 года.

    Это нормальный график, потому что, например, хоккейная арена не будет использована до осени 2018 года, так как хоккейный клуб «Динамо» и баскетбольный ЦСКА будут играть на ней с сезона-2018/19, спешки со спортивной точки зрения нет.

    Очевидно, что у нашего стадиона будет лучшее место для проведения футбольных матчей в Москве. Он находится в одной станции от кольцевой линии метро, на двух ветках. Болельщикам будет удобно «растекаться», а не ехать в сторону области, а потом всем скопом обратно. Особенно удобно в часы пик.

    Поле будет натуральное, на этом настаивают футболисты; оно будет не посевное, а рулонное. Мы закладываем возможность его замены два раза в год», — заявил Перегудов.

    Источник: ТАСС

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    20.10.2016 17:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 октября 2016, 13:15

      Динамо молодцы спокойно строят свою спортивную арену и очень удобную
      для болельщиков-со стадиона вышел и вот метро, автобусы,троллейбусы,трамваи.
      А злопыхателей не слушайте, пусть продолжают завидовать.Привет Вам от ЦСКА.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 07:51

      сколько же бабла заплатят чтоб они в мусарню приехали

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BAIv 22 октября 2016, 13:21

      На Динамо всегда болельщики ходили и зарубежные команды
      приезжали, а ты был ещё с горошину в 3,14...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3470

      FRZZ 20 октября 2016, 22:04

      Барселоне, что делать нечего, играть с Динамо?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > FRZZ 21 октября 2016, 09:16

      Деньги не пахнут, так сказать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 октября 2016, 21:27

      5 высококлассных футбольных арен в Москве!!!! просто здорово...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 20 октября 2016, 20:55

      :DDDD

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 октября 2016, 20:37

      В данный момент это не возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 20 октября 2016, 20:02

      Динамо - финансового здоровья,поменьше ворья и всё получиться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 20 октября 2016, 19:57

      Хорошо,что стадионы открываются!!!! Их давно не хватало111111

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2016, 19:12

      Ну не знаю... Не уверен что Торпедо просуществует еще год

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 20 октября 2016, 17:46

      Это будет интересно, пусть все будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > denisrebrikov 21 октября 2016, 07:56

      в мусарню барселона ,????? сколько же бабла ваши подлицаи ворьё выложит

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