Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стадион «Крестовский» не смогут сертифицировать в 2016 году

    Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга прервал действие соглашения с московской экспертной компанией, в обязанность которой вменялась проверка инженерных систем стадиона «Крестовский» с заявленными в проекте.

    В прошлом году некоммерческое партнерство «Центр экологической сертификации — Зеленые стандарты» выиграло тендер на выполнение данного объема работ, которые должны были быть завершены еще в 2015 году. Однако из-за того, что фактически инженерные системы не были установлены, специалисты не могли приступить к выполнению работ. Недавно новые подрядчики будущего домашнего стадиона «Зенита» сообщили, что еще не приступали к монтажу систем. В итоге было решено расторгнуть контракт с «Центром экологической сертификации — Зеленые стандарты». Общая сумма договора составляла 7 миллионов рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 20 октября 2016, 15:58

      Надо было изначально опеку над строительством стадиона отдать ФК"Зенит",а не под опеку руководства города,ибо клуб был бы заинтересован в быстрой и качественной постройке стадиона, а городской власти насрать , главное карманы набить ,а там как нибуть отбрешимся!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 20 октября 2016, 15:45

      Снесите уже эту помойку. Столько бабла угробили, а толку то... Берите пример с Краснодара.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 15:44

      Если уж Гинер сдал в эксплуатацию недострой, то питерские и подавно проканают, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 20 октября 2016, 15:38

      Прелестно! Чужие бабки - они такие чужие...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ > серый1925 21 октября 2016, 23:17

      У вас уже и такую сказку придумали? ))) А ты, внучек, не в курсе, что "суки московские" - они все из Питера?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4475

      Snek 20 октября 2016, 15:37

      кто бы сомневался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 октября 2016, 15:36

      Да забейте уже, отдайте краснодару чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 октября 2016, 15:24

      Еще 7 лямов уйдут в чей-то карман.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11