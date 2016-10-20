Симонян: «Система подсчета рейтинговых очков национальных команд не совсем справедлива»

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА. По мнению футбольного функционера, по рейтингу нельзя судить о настоящей силе сборных. Напомним, Россия в обновленном рейтинге опустилась на 53-е место.

«Не думаю, что стоит обращать на эти цифры столь пристальное внимание. Можно выиграть две-три встречи и опять подняться на определенное количество позиций. Настоящая сила сборной проявляется, прежде всего, в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы. Сейчас же система подсчета рейтинговых очков национальных команд не совсем справедлива. На последнем совете ФИФА эта тема обсуждалась, и, вполне вероятно, что в нее будут внесены изменения. Ведь сборные, чьи страны принимают Кубки мира и Европы, в течении двух лет освобождены от официальных матчей – и им просто не избежать падения в рейтинге», – заявил Симонян.