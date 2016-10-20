Колосков: «Рейтинг ФИФА не отображает уровень сборной России»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков призвал не судить об уровне сборной России на основании ее места в рейтинге ФИФА. Напомним, национальная команда в обновленном списке опустилась на 53-е место.

«Рейтинг ФИФА не отображает уровень сборной России, да и любой другой страны. С моей точки зрения он не имеет никакой ценности. Просто механически начисляет очки за непроведенные и товарищеские игры, а это всегда эксперименты и тактические поиски. Настоящим боевым составом в контрольных играх почти не играют.

Есть всего два рейтинга в мире, которые можно считать спортивными – это чемпионат мира и чемпионат Европы. Все остальное – это забава»,– заявил Колосков.