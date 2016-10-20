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    Фомин: «Колыванов пригрозил двум футболистам карьерами из-за подожженной туалетной бумаги, если мы не обыграем Англию»

    Полузащитник «Уфы» Семен Фомин в интервью Александру Плеханову вспомнил забавный случай, который произошел в составе юношеской сборной России.

    «Была одна история. Последняя игра в отборочной группе на тот чемпионат. Встречались с Англией на ее стадионе. Наступает ночь перед матчем. Было часов 12, когда сработала пожарная сигнализация. Мы все в панике, вниз спустились. Сели в автобус, стали спрашивать, что случилось. А в той команде были Дима Рыжов и Женя Коротаев. Они тогда вместе жили и от нечего делать пошли бумагу в туалет жечь. Несколько рулонов подожгли, в унитаз бросили, а они и задымились. Сработала пожарная сигнализация. Колыванов про это узнал, руководство РФС тоже.

    Колыванов потом перед игрой достает листок с составом и говорит: «Если вы сегодня не выиграете, то эти двое в футбол на высоком уровне больше не будут играть». И после этого ушел, хотя обычно разминку проводит, установку дает. Мы пошли, сами размялись. Потом выходим на игру и к пятой минуте уже 0:1 проигрываем. У нас ноги трясутся, не поняли даже, как пропустили. Потом за десять минут забили Горбатенко и я. Отстояли победу. Колыванов зашел со словами: «Теперь я вижу, что вы команда и готовы ехать на чемпионат Европы». Игорь Владимирович вообще очень сильный мотиватор, который хорошо чувствует игроков. Мы были уверены, что он нас никогда не бросит, а сами в ответ обещали себе отдаваться за него на поле. Наверное, это и привело к победе на чемпионате Европы», – рассказал Фомин.

    Полное интервью с Фоминым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 13:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да-а, недалёкий пацанчик энтон Сёма, да и новостной редактор Бонбондира недалече ушёл.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 20 октября 2016, 13:12

      "от нечего делать пошли бумагу в туалет жечь"

      что блять?!?!))) это лучшее развлечение, которое они придумали?!))) им что, по 10 лет было что ли на тот момент))

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