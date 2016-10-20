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    Семшов: «Если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что у ЦСКА остаются шансы на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что по итогам трех туров у армейцев в активе два очка.

    – Верите, что ЦСКА пробьется в плей-офф?

    – Это ж не «ромашка» – верю, не верю… В таблице такая плотность, что одна победа способна все перевернуть. Но если ЦСКА не выиграет в следующем туре, выйти из группы будет уже проблематично. Хотя за Лигу Европы в любом случае зацепиться должны.

    – Кто из соперников ЦСКА в Лиге чемпионов вам больше понравился?

    – Не могу кого-то выделить. У «Байера» хорошая атака, быстрые, резкие футболисты, но сзади не все в порядке. «Тоттенхэм» даже без лидеров смотрелся неплохо. «Монако» первый тайм провалил. Сломанная линия в обороне, постоянные огрехи защитников – на уровне Лиги чемпионов это недопустимо. Зато во втором тайме команда доказала, что играть умеет. В общем, группа ровная, все теряют очки. Борьба нас ждет до последнего тура.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 08:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 октября 2016, 13:31

      Однозначно не выиграет.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 20 октября 2016, 13:00

      Я тоже хочу быть аналитиком.
      "Если ЦСКА выиграет в следующем матче, получит 3 очка"
      "Если ЦСКА сыграет вничью в следующем матче, получит 1 очко"
      "Если ЦСКА проиграет в следующем матче, очков не получит"
      "ЦСКА нужно занять хотя бы второе место, чтобы выйти в следующий этап Лиги Чемпионов"
      "ЦСКА нужно занять третье место. чтобы выйти в Лигу Европы"
      "Если ЦСКА займет четвертое место, в еврокубках в этом сезоне они уже не сыграют"

      1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 20 октября 2016, 10:29

      Можно ещё верить в чудо.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 20 октября 2016, 09:50

      Каждый год одно и тоже, а в итоге опять "Ну не получилось"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 октября 2016, 09:46

      выйдут,хоть и мало шансов..

      -1
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