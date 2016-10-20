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    Модрич: «Знал, что добьюсь успеха вместе с «Реалом»

    По мнению хавбека «Реала» Луки Модрича, он совершил верно, перейдя в «королевский» клуб из «Тоттенхэма» в 2012 году.

    «Сначала дела в «Реале» у меня складывались не очень хорошо. Но критика меня тогда не беспокоила, и я знал, что добьюсь успеха вместе с «королевским» клубом. Понимал, что в этом клубе предъявляют максимальные требования, и был готов к этому. Уверенность в том, что преуспею, была обусловлена моей работой», – сказал хорват.

    Напомним, что вчера «Реал» продлил контракт с Модричем до 2020 года.

    Источник: Marca

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    20.10.2016 07:32
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