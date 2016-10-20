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    Симеоне: «Логичным результатом была бы ничья»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после победы в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Ростова» (1:0), которую мадридцам принес гол Янника Феррейра-Карраско.

    «Янник продолжает свою феерическую голевую серию, он хорошо сыграл и в первом, и во втором тайме. Он превзошел все мои ожидания. Я доволен нашим результатом по итогам трeх матчей Лиги чемпионов, это говорит об отличном состоянии команды. Работа центральной зоны позволила нам сегодня владеть инициативой.

    Сегодня была проведена идеальная работа игроками «Атлетико». Возможность выбирать из таких игроков, как Гризманн, Торрес, Гамейро – это отлично. Можно сказать, мы контролировали игру, но в последние 15 минут «Ростов» хорошо включился в атаку. Они вполне могли бы забить ответный гол, логичным результатом была бы ничья», – сказал Симеоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2016 01:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 20 октября 2016, 19:50

      Очень нравится Азмун, надеюсь его заметят топ клубы европы

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 октября 2016, 10:55

      Ну по скромничал. По игре конечно мы не заслужили победы. К сожалению.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 20 октября 2016, 10:22

      Симеоне как тренер шикарен.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2016, 09:13

      Молодец не бахвалится победой ,а тактично разговаривает в отличии от игроков Ростова.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 20 октября 2016, 10:56

      И кто же не тактично высказался?

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 20 октября 2016, 02:34

      Ростов норма...

      2
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