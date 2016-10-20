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    Лига чемпионов. «Бешикташ» обыграл «Наполи», «Бенфика» взяла верх над киевским «Динамо»

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» со счетом 3:2 обыграл «Наполи». Два гола стамбульцев забил Винсент Абубакар, один – Адриано. В составе «Наполи» отличились Дрис Мертенс и Маноло Габбиадини.

    В другой встрече группы «Бенфика» победила киевское «Динамо».

    После трех туров «Наполи» имеет шесть очков, «Бешикташ» – пять, «Бенфика» – четыре, на счету «Динамо» один балл.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 3-й тур

    Наполи (Италия) – Бешикташ (Турция) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Адриано, 13; 1:1 – Мертенс, 30; 1:2 – Абубакар, 38; 2:2 – Габбиадини, 69 (с пенальти); 2:3 – Абубакар, 86.

    Динамо К (Украина) – Бенфика (Португалия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сальвио, 9 (с пенальти); 0:2 – Черви, 55.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 00:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 20 октября 2016, 07:23

      Браво Бешкиташ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 20 октября 2016, 02:01

      Динамовцам не повезло так... А играли то не плохо. Если б забили.. А Бешикташ то удивили.

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