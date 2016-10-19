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    Селихов: «У меня нет информации насчет итальянского клуба. Будет предложение – будем думать»

    Вратарь «Амкара» Александр Селихов прокомментировал информацию о том, что им интересуется клуб из Италии. Об этом ранее сообщал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.

    «Не знаю, насколько это правда. У меня никакой информации на этот счет нет. Будет конкретное предложение – будем думать. Больше сказать нечего. Я сосредоточен на «Амкаре», и все мои мысли только здесь», – сказал Селихов.

    Напомним, также появлялась информация о том, что «Зенит» готов заплатить за голкипера семь миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 21:08
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 20 октября 2016, 06:48

      Высокие отношения

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 20 октября 2016, 04:03

      специально делают

      0
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