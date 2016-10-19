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    Гризманн: «Не чувствую себя на одном уровне в Месси и Роналду. Мне нужны трофеи»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал высказывание Диего Симеоне, заявившего, что французский футболист выйдет на уровень Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Я не чувствую себя на одном уровне с ними. Мне нужны трофеи, чтобы сравняться с Месси и Роналду. Я изо всех постараюсь помочь клубу и сборной добиться их.

    Я почувствовал настоящую гордость, когда Симеоне сказал, что я достигну уровня Месси и Роналду. Я всегда готов на все ради него, он меня мотивирует. Я рад, что мой тренер думает так», – сказал Гризманн.

    Источник: Goal.com

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    19.10.2016 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 19 октября 2016, 22:49

      Т.е. в Месси и Роналду не чувствует, а в ком тогда чувствует?)

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