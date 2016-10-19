Мутко останется председателем оргкомитета «Россия-2018»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сохранит должность председателя оргкомитета «Россия-2018». Об этом заявил генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

«Нет предпосылок или сигналов, чтобы Мутко покинул пост председателя оргкомитета. Думаю, конечно, сохранит. Тем более его пост в оргкомитете напрямую связан с должностью в Минспорте», – заявил Сорокин.

Напомним, Мутко будет переведен с министерского поста на должность вице-премьера по вопросам спорта, сохранив за собой работу в РФС.