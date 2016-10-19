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    Мутко останется председателем оргкомитета «Россия-2018»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сохранит должность председателя оргкомитета «Россия-2018». Об этом заявил генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

    «Нет предпосылок или сигналов, чтобы Мутко покинул пост председателя оргкомитета. Думаю, конечно, сохранит. Тем более его пост в оргкомитете напрямую связан с должностью в Минспорте», – заявил Сорокин.

    Напомним, Мутко будет переведен с министерского поста на должность вице-премьера по вопросам спорта, сохранив за собой работу в РФС.

    Источник: Р-Спорт

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    19.10.2016 20:00
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