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    Бердыев: «Если у «Атлетико» есть три момента, один-два они точно используют»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». Также Бердыев высказался о наставнике мадридского клуба Диего Симеоне.

    «Это топ-клуб, безусловно. Сумасшедшая организация в обороне, плюс они знают, что и как делать до мелочей. В этом плане Симеоне один из лучших тренеров. Каждый игрок все знает, что делать в той или иной ситуации. Плюс умение играть из пассивной обороны в активную и умение играть позиционные атаки. Что умеют не многие другие топ-клубы, привыкшие большую части времени играть в атаке, зная, что соперник уходит назад. «Атлетико» культивирует и то и другое. Симеоне знает слабые места многих команд. Плюс очень высокая реализация моментов. Если у них есть три момента, один-два они точно используют», – сказал Бердыев.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Twitter

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    19.10.2016 17:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      anton-84 19 октября 2016, 21:08

      Красивый футбол обеспечен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 19 октября 2016, 19:46

      Ростов вперед, сейчас нет разделения на фанатов, все должны поддерживать РОССИЙСКИЕ клубы в евролигах!!!!! удачи и сил!!!

      4
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 19 октября 2016, 18:56

      В Астане в прошлом году не одного момента не использовали, главное с самоотдачей играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 октября 2016, 18:53

      Бекиевич "обул в лапти" Барселону.
      Это был Рубин. Это был другой состав. Это было давно. Но...
      Это Курбан Бекиевич, а потому ждём интересный футбол. И гораздо интересней, нежели вчера "Слуцкий-шоу".

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