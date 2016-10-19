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    «Атлетико» не продал ни одного билета на матч против «Ростова»

    «Атлетико» не смог реализовать квоту для испанских болельщиков, не продав ни одного билета своим фанатам на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    «В «Атлетико» заранее сказали, сколько нужно билетов для болельщиков, и забронировали их. «Ростов» до определенного времени ждал, после чего испанцы сообщили, что, к сожалению, болельщиков не будет, и вернули квоту. Значит, все болельщики, которые приехали, прибыли неорганизованно и кто-то из них будет сидеть на трибуне вместе с российскими фанатами», – говорится в сообщении пресс-службы ростовской команды.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2016 15:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 19 октября 2016, 21:05

      Удачи Ростову!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 октября 2016, 19:05

      Ростовушка выложись по полной!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 октября 2016, 18:34

      Бояки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 19 октября 2016, 17:01

      Сделай их Ростов!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 октября 2016, 16:46

      Что то тревожно становится за ЧМ 2018.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 октября 2016, 16:44

      Нужно Ростову сделать так, чтобы те испанские болельщики, которые думают что Ростов это недокоманда, пожалели об этом и запомнили их. А сделать это можно только как следует их наказав и обыграв на своём поле. Чего Ростову сегодня и желаю.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:44

      "«Атлетико» заранее сказали, сколько нужно билетов для болельщиков, и забронировали их." - Извиняюсь, это ТАСС (уполномочен заявить) такой неграмотный или новостной редактор Бомбардира?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 19 октября 2016, 16:24

      Ну всё,Ростов должен победить)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      mkrov 19 октября 2016, 16:09

      А говорят в России футбол мёртв:)

      3
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