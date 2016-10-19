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    Нигматуллин: «Обидно за Акинфеева. В эпизоде с голом «Монако» ошиблась оборона ЦСКА»

    Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказался относительно антирекорда вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Накануне страж ворот армейцев пропустил в 40-м матче кряду в самом престижном евротурнире.

    «Любая серия, будь то рекорд или антирекорд, откладывает отпечаток на игрока. Все мы видели реакцию Игоря Акинфеева после пропущенного мяча. Наверняка в этот момент у него были мысли не только о потерянных важнейших очках, но и о пресловутой серии. Ведь это очередной повод для недоброжелателей Игоря злорадствовать, создавать новые мемы и так далее. Однако нужно понимать, что пропустил не Акинфеев, а вся команда. Обидно, потому что в эпизоде с голом «Монако» ошиблась в первую очередь оборона ЦСКА», – заявил Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 15:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 19 октября 2016, 19:20

      К сожалению время идет, кому, как не Нигматулину и Мандрыкину об этом не знать

      1
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      Рейтинг: +21

      дровасек 19 октября 2016, 17:48

      Когда вратарь умеет читать игру, ему редко приходиться вынимать мяч из собственной сетки. Он руководит защитой своей команды, предотвращая угрозы своим воротам.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:36

      Не важно кто ошибся, важно кто пропустил, пропускает и будет пропускать, ага, Скажите, как его зовут: А - КИН - Ф...

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Aztec58 19 октября 2016, 17:37

      А вот и первый злопыхатель.

      1
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 19 октября 2016, 16:18

      Русик чего то попутал. Никто и слова не сказал в адрес Конифея после вчерашнего матча. Единственный недоброжелатель в данном случае - это сам Русик. Кинул очередную какаху за свой забор и ждет реакции - Попало или не попало, бежать или не бежать.

      -2
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