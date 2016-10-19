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    Кульчий: «Бардак в «Ростове» не может продолжаться вечно»

    Бывший футболист «Ростова» Александр Кульчий поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико», а также о ситуации на тренерском мостике ростовской команды. Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    – «Атлетико», я считаю, находится на одном уровне с «Баварией», и две эти команды явно сильнее и сыграннее «Ростова», обе имеют в своем распоряжении лучших исполнителей. Поэтому, думаю, «Атлетико» проблем против «Ростова» не испытает. Конечно, все возможно, но победа дончан маловероятна, а ничья станет для них хорошим результатом. Если «Ростов» выйдет из этой группы, то в плей-офф Лиги Европы с третьего места.

    – Как думаете, «Ростов» надолго стал грандом российского футбола?

    – Трудно сказать. Непонятно, что творится сейчас в команде с деньгами, тренерами: один тренер на бровке, другой за бровкой, третий на трибуне. Бардак какой-то непонятный, и при этом команда показывает хороший футбол, но это же не может продолжаться вечно. Или когда-нибудь ситуация в «Ростове» наладится, или все это в один прекрасный момент лопнет.

    Источник: Euro-football.ru

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    19.10.2016 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +127

      2238331 19 октября 2016, 16:33

      Умом Ростов не понять!))))))))

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