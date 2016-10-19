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    База сборной России и офис РФС будут созданы в Лужниках

    Аналог базы сборной Италии (Коверчиано) будет создан в Лужниках. Кроме того, туда может переехать и офис РФС.

    «Подобный центр будет создаваться в Лужниках, договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным есть. Будет реализовывать после чемпионата мира. Не исключаю, что офис РФС тоже туда переедет. Такой проект есть», – рассказал президент РФС Виталий Мутко.

    Напомним, ранее федерации футбола Италии и России подписали меморандум о сотрудничестве. Он должен способствовать укреплению и развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между РФС и ФФИ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 11:17
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