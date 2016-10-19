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    Мостовой: «Поплакаться на судейство? Это такой способ давления на арбитров»

    Известный российский специалист Александр Мостовой ответил на слова полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева относительно того, что «Спартак» поплакался на судейство и получил результат».

    «Об этом все пишут и говорят. А что делать? Есть такой способ давления на арбитров. Причем, касается он не только «Спартака», а многих других команд. Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш? Хотя, если говорить о сине-бело-голубых, то у них есть длинная скамейка. Продали Халка, но пятерых хороших игроков приобрели.

    Мне представляется, что никому не удастся оторваться от преследователей, три-четыре команды идут ровно. Хотя их могло быть больше, если бы «Краснодар» поначалу не растерял очков и «Ростов» где-нибудь не «убили».

    Шалимов в «Краснодаре»? Прежде всего, я очень рад, что он стал главным тренером этой команды. Как бы кто не относился к Игорю, он многое сделал в футболе, играл в одном из самых сильных европейских чемпионатов, был одним из лучших футболистов нашего поколения. Поэтому очень правильно, что такие люди, наконец-то, начинают быть востребованными в российском футболе», – заявил Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.10.2016 10:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +664

      Небесная 20 октября 2016, 01:19

      От вас, товарищ Мостовой, другого ответа и не ждали

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 октября 2016, 17:24

      Истерика и нытьё Спартака и иже с ним беспрецедентно. И по продолжительности, и по достигнутому результату. И Мостовой в этом активно поучаствовал.
      И не надо АВБ вспоминать. И близко такого позорища не было!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:23

      Мостовой - эксперт на бытовом уровне, ага.

      -3
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      Рейтинг: +11373

      alp 19 октября 2016, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      собственно, всем известно, что спартак каждый год этим занимается... тока не помогает ему ничего... уже 15 лет ))

      -5
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      Рейтинг: +345

      Totti11 19 октября 2016, 13:28

      Блин, даже Мостовой видит, что Ростов убивают!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Totti11 19 октября 2016, 16:22

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      В Питере и Грозном точно убили.

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Aztec58 21 октября 2016, 12:34

      да 5 очков и Ростов бы был на своём законном месте (выше ЦСКА)!!!

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Aztec58 25 октября 2016, 14:43

      А что вы минусуете? Правда глаз режет!!!!

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 19 октября 2016, 12:47

      "Вспомните, как по каждому поводу хныкал Виллаш-Боаш?" - что верно,то верно.Хорошо,что он свалил.

      5
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 19 октября 2016, 11:26

      о чём-то нужно говорить, а судейство, всегда беспроигрышный вариант

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 октября 2016, 11:07

      без этого нельзя

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 19 октября 2016, 10:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а что сейчас делает Мостовой?кто знает?

      -4
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > товрос 19 октября 2016, 11:02

      заработанное бабло тратит

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 октября 2016, 10:11

      Мостовой прав, где-то Ростов убивали.

      5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 > vgarakh 19 октября 2016, 10:57

      "Где-то" убивали..да,с первого тура свистуны принялись за работу..

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > mopecekca 19 октября 2016, 11:30

      Да нет, почему визжали, только у нас нет такой поддержки для визга, как у вас. У нас в РФС нет покровителей, да ко всему мы еще и нищие, насколько ты знаешь.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > mopecekca 19 октября 2016, 12:50

      Удаление там было по делу.Левым был пенальти на Кокорине(точнее,контакт(и повод,как следствие) там был,но уж слишком картинно Кокорин падал),и не была дана красная Гарсии за удар локтем.

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